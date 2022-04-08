張惠妹暌違7年重返小巨蛋，一連舉辦12場「ASMR世界巡迴演唱會」，未料還沒唱完一半，就爆出3日演出有確診者足跡，演唱會主辦單位緊急發出8點加強防疫聲明，今（8日）第6場下午前進場館彩排前，阿妹與500多人團隊進行快篩，所有人快篩結果均呈陰性；經紀人陳鎮川今受訪表示團隊一共花了15萬購入快篩劑，透露6點前申辦退票共有84張，但現場已有200多人排隊等候買票。

阿妹今起剩下的7場演出面臨嚴酷考驗，阿妹的男友Sam昨也在社群網站PO出兩支快篩試劑的照片，結果為陰性；小巨蛋傳出有確診足跡後，不僅演唱會全體人員更嚴格落實相關措施，且更動節目部分內容，取消最後嗨歌段落時，演出人員走進觀眾席的環節。阿妹此次回歸遇上本土疫情最嚴竣的時刻，陳鎮川壓力之大可想而知，對此他無奈表示：「我不累只是精神衰弱。」

陳鎮川透露昨天傍晚接到演唱會有確診者足跡通知，當時他正在與阿妹通電話、討論演唱會的曲目及她腳傷狀況，聽到確診消息後，阿妹立刻說：「天啊，那你先去處理。」陳鎮川隨後召集合相關人員討論因應對策，決定更動演唱會節目內容、取消演出人員走進觀眾席表演環節，降低染疫的風險。此外，阿妹在第一場開唱前因不慎扭傷腳，至今仍未痊癒，因此今晚除了歌單些微變動，其中一套紅色玫瑰服也會更換；今晚演唱會將有林宥嘉、李玖哲、Selina、周思潔，房祖名、林心如、李佳薇等人到場欣賞。