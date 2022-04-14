天后張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋開唱，還下令禁止歌迷跳動，避免造成鄰里困擾，但在地中華里長游吉星和妻子丁宜庭質疑「人為地震」依舊，兩人甚至到北市府下跪陳情，引發各界矚目，稍早丁宜庭二度前往北市府下跪，怒批狀況根本沒改善，希望能向市長柯文哲直接陳情。

丁宜庭今早二度前往北市府，據有到現場的市議員秦慧珠轉述，里長太太約從9時下跪至中午12時，對方認為陳情過後，這幾天狀況仍未改善，反而晃動更嚴重，眼看演唱會僅剩最後2天，很怕張惠妹跟歌迷越來越嗨，唱得更激情，希望市府嚴格監督。

秦慧珠轉述，丁宜庭感嘆市府雖然有關心，但感覺阿妹歌迷越不能嗨就越是反彈，才會在網路霸凌里長、越跳越晃，非常怕最後2天歌迷越來越嗨讓周邊老人家受不了，希望北市府能重視。

至於上次出面接受陳情的副市長黃珊珊是否有下樓關心。秦慧珠則說，自己沒有遇到黃珊珊，但有辦公室秘書下來關心，但里長夫人認為陳情後卻沒改善，所以想直接找台北市長柯文哲，但上樓時對方不在，最後仍由黃珊珊出面關心。

對此，委管台北小巨蛋的台北捷運公司重申，為兼顧演唱會及附近居民生活品質，市府、小巨蛋及主辦單位早在演唱會初期努力調整減振措施，場館硬體方面，音響以懸吊方式吊掛，地面式音響增加減震，調整適當低頻音量，降低音量及重低音喇叭。

此外，北捷表示，主辦單位也於B1地面鋪設木地板吸震，並製作宣導影片、手舉牌及贈送觀眾禁止跳動口罩，演出期間，主辦單位及藝人也持續呼籲禁止跳動。針對里長陳情內容，期間也有加強宣導力度，也會加強與里長溝通，不會怠慢。