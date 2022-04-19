九合一選長將在年底開打，各政黨積極布局，據傳民進黨高層一直鎖定由衛福部長陳時中出戰台北市長，也傳出林佳龍積極想選北市，有媒體報導，綠營人士透露在高層的規畫內，台北市長的人選一直沒有林佳龍。黨主席蔡英文3月間曾約林佳龍討論年底選戰布局，詢問林佳龍「是否有意願參選台中市長」。對此，林佳龍則直接回覆「沒意願」。

前台中市長林佳龍。（資料照／盧金足攝）

根據《鏡週刊》報導，有綠營操盤要角透露，民進黨為求慎重，提名人選都會以各選區的民調為基礎，但在高層的規畫內，林佳龍一直沒被列入台北市長的人選內。「台北市這局，一直不在主席給他（林佳龍）的選項裡！」黨政人士表示，蔡英文有收到林佳龍想選台北市的企圖，但顯然她對林佳龍有其他考量，因此兩人討論時幾乎未談及台北市，蔡英文希望他再參選台中，但林佳龍意願不高。

衛福部長陳時中(左圖)、國民黨立委蔣萬安(右圖)。(本報資料照、蔣萬安臉書)

據了解，勸進林佳龍參選台北市長的人分為兩派，一派主張即使要選，也不該在現在挑戰陳時中，另一派則要他盡快表態，甚至主張陳時中根本沒辦法去選市長，因為一旦派陳時中出戰，全國的選戰都會變成「防疫信任戰」，若疫情稍有閃失，恐會拖垮民進黨整體選情。

另名綠營高層表示，陳時中不可能沒處理好防疫就去選舉，但若陳時中安全下庄，沒人能擋得住。他也指出，現在防疫是整個執政黨的重心，無論陳時中是否選台北市，只要蔡政府防疫沒搞定，不管誰來選都不會贏。

一名挺陳時中的黨內高層指出，陳時中現在專心在防疫上，但把防疫做好也是他最大的選舉籌碼，另名派系要角也透露，台北市選戰到最後都是打「全國輿論戰」，陳時中這兩年因當防疫指揮官、主持疫情記者會的緣故，幾乎天天在媒體前曝光，熱度早夠了，因此不需急著宣布參選。