又被問選北市長 陳時中避談：有人叫我不要想 我就不要回答

縣市長選舉降至，外界高度關注中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是否將準備參選。隨著新冠肺炎疫情升溫，日前台北市長柯文哲接連開砲，指「不要為了一時選舉搞得全軍覆沒」，又說「不談容易，不想才困難」。昨陳時中被民眾黨立委問及選舉是不是當前重點，妙回「你們黨主席叫我不要想」。今有媒體問防疫是否是參選最大籌碼，他再度避談，僅說「有人叫我不要想，我也就不要回答」。

柯文哲15日呼籲中央別開玩笑，大敵當前，指揮官要換不換須好好想想，「不要為了一時選舉，搞得全國全軍覆沒」。16日陳時中回應指「如果市長有這樣的觀感，我可以保證沒有在用選舉，所以也不要這樣講」。

17日柯文哲再酸「很多事情就是大家都心裡有數」，且「不談容易，不想才困難」。隔日民眾黨立委蔡壁如詢問陳時中，目前重點任務為何，是防疫、紓困、振興還是選舉？陳時中妙回「你們黨主席叫我不要想（選舉），我就不敢想了！」。

今有媒體問及，關於北市選戰，有人認為防疫作為是陳時中參選的最大籌碼，也有支持者認為，雖然目前陳時中看起來還沒開始選，但是某種程度已經在選舉了。對此，陳時中今回應「選舉議題有人叫我不要想，我也就不要回答」。