晶圓專工大廠聯電（2303）被控涉嫌侵害美國記憶體大廠美光（Micron）營業秘密一案，高檢署日前提起上訴，聯電回應，公司員工在春假前收受檢察官聲明上訴，但上訴對象並不包括公司，公司部分已確定，誠摯希望司法能尊重告訴人的意願儘速結束本案。

聯電被控涉嫌侵害美光營業秘密案，今年1月27日二審智慧財產及商業法院宣判，原判決撤銷，聯電罰金新台幣2,000萬元，緩刑2年。

聯電與美光去年11月26日共同宣布，雙方達成全球和解協議，將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。

媒體今天報導，日前由檢察總長江惠民主持的會議上，多數意見對二審判決有所質疑，所以高檢署已於日前提起上訴。

聯電表示，公司員工在春假前收受檢察官對智慧財產及商業法院109年度刑字上重度字第4號判決聲明上訴，但上訴對象並不包括聯電，聯電部分已確定。

聯電表示，公司已與美光達成全球性的和解，雙方並在全球各地撤回對對方訴訟，且建立長久商業關係。誠摯希望司法能尊重告訴人的意願儘速結束本案。