上緯投控（3708）12日法說會表示，風電裝機主力中國大陸每年第四季是裝機高峰，以往出貨下半年較旺，但去年起當地疫情致出貨速度減緩，或許4月疫情和緩後，會有一波拉貨潮，可能在第二季營收顯現效應；惟上海封城是中國防疫政策指標，還須緊密觀察。

此外，搶搭循環經濟熱潮，上緯發表可回收熱固材料「EzCiclo易可收」/「CleaVER可立解」。董事長蔡朝陽表示，EzCiclo保有熱固性環氧樹脂的物化性、加工特性等優點，更能以極低的回收碳足跡過程，將回收物重複使用在原來應用領域，是一個100％循環再利用的全球革命性創新。

上緯透露，優化生產工序的新材料「HYVER樹脂」製成的風機葉片已通過2家中國大陸生產商認證，3月底正式完成測試，另有可回收熱固材料開始與客戶談判，有望於下半年開始貢獻營收。

上緯去年因疫情中國大陸暫緩風機建置、原料成本上漲，全年營收107.1億元，年增8.54％，毛利率降至12.51％，淨利1.86億元，年減70.3％。蔡朝陽預估，今年環氧樹脂報價應在每噸25,000～23,000人民幣區間震盪。另因國際重視減碳與環境問題，耕耘如可回收環氧樹脂，強化利基。

近年風葉片退役產生的環保議題升溫，退役的巨大風機葉片多被掩埋、焚燒，現已有2025年禁止掩埋法聲音，大風電場計劃2040起全面採用可回收葉片。

蔡朝陽指出，上緯EzCiclo易可收是一可回收的基礎環氧樹脂。降解回收過程無廢溶劑(酸、鹼)及廢氣、不造成污染，可重複使用在原應用領域，並符合歐盟 RoHS、REACH，只要使用到基礎環氧的，都可採用。