晨星基金在最新發布的主題基金報告提到，自全球疫情蔓延以來，許多主題基金都取得了可觀的報酬，但時間一拉長，留存基金數下降，尤其在過去的15年中，全球主題基金只有十分之一存活了下來且表現出色。法人表示，在世界不停推進且有不時翻新樣貌時，投資主題基金更迭是必然！

在晨星主題基金報告中指出，截至2021年底的三年以來，全球半數以上的主題基金不僅都存活了下來，且表現優於Morningstar全球市場指數（Morningstar Global Markets Index）。然而，主題基金的長期績效表現並不理想，當觀察焦點放在過去5年來的績效時，便可看到其存活率下降到了39％，而且時間拉長，此情況更加明顯。

針對上述情況，最早發行且全球最大的主題基金管理公司─瑞士百達資產管理公司即表示，主題基金的產生來自於背後的長期大趨勢，每個大趨勢（megatrends）約有10-15年時間來形塑世界新樣貌，這些大趨勢會帶來卓越的結構性成長，也因此主題更迭是必然。

因此，有的主題基金消失是屬於基金公司會主動將基金轉型；但有的主題基金被消滅則是因績效不佳、管理費過高所致，投資人在挑選主題基金時要特別留意，此外，法人特別提醒投資主題基金時間相當重要，在錯誤的時間投入了主題基金，最終將不會獲利令人滿意的回報。

根據百達資產旗下主題基金績效顯示，截至4月7日為止，該旗下主題基金近三年績效最佳前三名分別是精選品牌、環保資源以及機器人科技，年化報酬率都逾15％；若是近一年績效前三名分別是精選品牌、水資源以及健康等。目前百達資產最看好的三種主題基金分別是精選品牌（中長期績效佳)、環保能源及水資源等都因氣候變遷、防禦型標的出線。