全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技宣布該公司在Forrester的端點偵測及回應（Endpoint Detection and Response，簡稱EDR）產品評比當中獲選為「領導者」。這份報告肯定了公司對於創新、以客戶為中心以及端點防護的持續專注。趨勢科技是榮獲Forrester評選為EDR領導者的三家廠商之一。

趨勢科技威脅情報副總裁Jon Clay表示，資料、裝置及使用者之間錯綜複雜的交集，使得企業端點裝置成了網路犯罪集團最愛的攻擊目標之一。然而今日絕大部分的攻擊都不會只停留在端點，這就是為何我們提供了端點偵測及回應（EDR）以及涵蓋範圍更廣的延伸式偵測及回應（XDR）單一平台解決方案，用全方位的威脅偵測及回應來涵蓋企業的整個基礎架構，除了降低複雜性之外，更減輕資安營運中心（SOC）團隊原本就已沉重的負擔。

趨勢科技「沒有」任何一個評測項目拿到最低1 分的成績（滿分5 分），而且有9 個項目都拿到滿分5 分的優異成績，包括：調查能力、ATT&CK框架對應、延伸式能力，以及創新的產品規劃藍圖。趨勢科技相信這份報告所列出的趨勢科技強項，完全符合了Forrester重視優質分析能力的立場。

Forrester在報告指出，分析是事件回應過程當中最耗費時間的部分，若要讓分析師的工作更加流暢，客戶應優先挑選可提供相關而彙整的情境資訊，以方便調查及追蹤威脅的廠商，包括：將事件串聯、提供即時威脅情報、動態評估攻擊流程與ATT&CK技巧的風險等等。