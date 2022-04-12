前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」，台北地院一審判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪，檢不服提上訴，台灣高等法院經分案後，承審法官訂於5月13日傳訊馬英九及張哲琛、汪海清。

三中案緣於《廣電法》要求在2005年12月26日以前，黨政軍須退出媒體經營，馬英九2005年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓。外界質疑交易案疑涉賤賣，特偵組一度介入偵辦，2014年以「查無犯罪事證」簽結。

2018年7月偵結三中案，依《證交法》特別背信、非常規交易等罪起訴馬英九3人，並對馬求處重刑，當時就引發「一案兩查」的質疑聲浪。

台北地院歷經3年多審理，認定檢方舉證不足，判馬英九等人無罪，唯一判決有罪的是蔡正元，依業務侵占罪判刑3年6月，另違《商業會計法》判刑6月，可易科罰金，沒收犯罪所得2.8億餘元，檢不服提上訴。