俄烏衝突近日話題不斷，中華民國前駐白俄羅斯代表姜書益日前接受朱學恒邀請，聊了一段他在俄羅斯莫斯科的趣事，其中談到俄羅斯有一支中國大陸過去的「東干族」，在中國大陸也有一批教科書上才提到的「回民」、「色目人」，竟都在姜書益口中娓娓道來，最後還提到馬英九。

姜書益介紹，俄羅斯由於當地蔬菜不多，也非常貴，因此俄羅斯人愛吃黑麵包，可以幫助消化。也因為蔬菜不足又貴，很多人就吃韓國泡菜。

俄羅斯哪裡來的韓國泡菜？姜書益說，二戰時，史達林準備打日本，俄國人搞不清楚，就華人、朝鮮人一起抓上火車送到中亞，所以中亞例如哈薩克有很多華人、朝鮮人。

另外，姜書益也披露，俄羅斯也有一批人華人，是在清朝從陝甘過去的，叫做「東干人」，跟著馬化龍一起的，最後左宗棠征新疆，「東干人」就進入俄羅斯，跑到中亞，所以中亞很多地方有「東干族」。

姜書益回憶，他有一次在莫斯科東方研究所，門口遇到有一個人問，「你是中國人？」「我從台灣來的！」兩個人聊起來，那個人會講中國話，但一口陝西北方的腔調，也就是「回民」。

至於回民的起源，姜書益認為，宋朝的呂文煥守襄陽，元朝久攻不下，於是繞道雲南大理再往北包圍襄陽。所以蒙古人曾控制雲南一段時間，雲南貴州就有一大批「中亞人」，亦即「色目人」，大部分姓「丁」、「白」、「馬」。雖然歷史很久了，但眼睛還是可以分辨，臉的輪廓也看得出來，例如白崇禧、白先勇、馬步芳、薩孟武、薩鎮冰等，都是回民。姜書益說，馬英九就不知道是否為「回民」了。