俄烏戰爭已經超過6個星期，近日俄羅斯軍隊逐步撤出烏克蘭首都基輔，前往白俄羅斯整補，戰事一時間尚未結束態勢。媒體人吳子嘉認為，烏克蘭背後的支持力量一直壯大，俄羅斯總統普丁為了求勝，一定會出現一個很大的動作，將會是一場新的大型作戰、大殺戮的開始。

吳子嘉7日在政論節目《關鍵時刻》中分析，現在烏克蘭一直壯大起來，如今已不只是「一個」烏克蘭在跟俄羅斯打，因此，普丁需要在短時間解決這個戰事，若長時間拖延下去，普丁穩死的。不過，普丁也可以開闢第二戰場，去打歐洲其他國家，萬一飛彈不小心打到波蘭，比如發射到利沃夫，射偏一點，就打到波蘭了，這時波蘭要不要出手、俄羅斯可不可以說是誤射？

吳子嘉覺得，俄羅斯不是那麼弱，因為它原本的陸軍兵力就有100萬，俄羅斯部隊從基輔撤退回到白俄羅斯時，烏克蘭部隊並沒有能力從後面追殺，所以普丁還是有戰力的，而且困獸猶鬥。至於歐洲其他國家，比如捷克、波蘭，為什麼表態會那麼激烈，就是因為怕俄羅斯會打過來，像捷克就表示要贈送坦克給烏克蘭。

吳子嘉甚至預測，俄烏之戰，俄羅斯如今陷入僵局，普丁為了求勝、求脫困，將會是一場新的大型作戰、大殺戮的開始，因為普丁已經進入生死之爭、亡國之爭了，所以普丁一定會作出很大的動作。