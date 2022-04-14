俄羅斯軍事入侵烏克蘭危機迄今未解，歐洲聯盟（EU）今天同意另撥5億歐元（約新台幣160.14億元）軍援，用以協助烏克蘭。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，歐盟聲明表示，在歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）倡議下，歐盟理事會（Council of the European Union）決定增撥這筆款項到「歐洲和平機制」（European Peace Facility）。加上這筆新資金，歐盟軍援烏克蘭累計達15億歐元（新台幣480.45億元）。

波瑞爾對歐盟理事會這項決定表示歡迎，並指出，未來數週烏克蘭將有「決定性」發展。

他說：「在俄羅斯準備於烏東發動另一波攻擊時，我們持續並加強對烏克蘭軍援，協助烏國捍衛領土，避免百姓再受更多的苦痛，這是至關緊要的。」

聲明指出，相關援助將包括對烏軍供給物資和裝備，含個人的防護裝備、急救包和燃料，以及防禦用軍事裝備。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟以俄國違反烏克蘭主權與領土完整為由，已祭出5波制裁。

制裁對象涵蓋1002人和32家實體，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、多名寡頭集團成員和軍官在內。

歐盟也明令禁止進口俄國燃煤，也限制奢華品出口到俄國，此外，也將俄羅斯與白俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

根據聯合國估計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有1892名烏國平民死亡和2558人受傷，實際上，傷亡數字恐比這些還高出許多。

聯合國難民署指出，至今累計逾460萬烏克蘭民眾逃亡到其他國家，另有更多人在烏國境內流離失所。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110414