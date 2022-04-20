俄羅斯持續入侵烏克蘭，甚至爆出俄軍動用生化武器，歐美國家紛紛加重制裁，包括美國跟部分歐洲國家都禁止進口俄羅斯石油，最新傳出，法國財長證實歐盟正在討論禁運俄羅斯原油，摩根大通(JPMorgan，小摩)對此表示，若歐洲即刻全面封殺俄油，油價恐飆至185美元，和目前的油價相比，等同於暴衝72%。

綜合外媒報導，小摩在出具給客戶的報告中指出，若歐盟決定立即全面禁運俄油，布蘭特原油價格可能因此飆升至每桶185美元，小摩強調，此一禁令實行後，每天將有400萬桶的俄國原油無處可去，也無法在短時間全部轉賣給大陸、印度，或其他替代買家。

19日布蘭特原油收在107.25美元，和185美元的油價相比，相當於暴衝72%。小摩強調，若歐盟對俄國原油實施漸進式的禁運，那麼油價將不會比當前水位高出太多。

國際貨幣基金組織（IMF） 下調對全球經濟增長預測，並警告通膨狀況，國際油價週二（19日）收跌，布蘭特原油6月交割價下跌5.91美元(或5.2%)，每桶收107.25美元。紐約西德州中級原油5月交割價下跌5.65美元(或5.2%)，每桶收102.56美元。