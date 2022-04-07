俄烏交戰已超過6個星期，烏克蘭軍方透露，目前俄軍正將戰略重心轉移至烏東的頓內茨克及盧甘斯克地區。前立委郭正亮質疑，如果波蘭提供T-72坦克給烏克蘭，俄羅斯會不會對波蘭動手？

針對美國白宮國安顧問蘇利文日前表示，支持烏克蘭並提供一切工具，郭正亮今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇利文講的很不負責任，說會提供烏克蘭一切工具，難道是要提供攻擊性武器？目前提供的都是防禦性武器，比如反坦克標槍、彈簧刀無人機，一直到6日，美國才允許波蘭提供T-72坦克，捷克也跟進，這是第一次提供烏克蘭可以突圍的攻擊性武器。

郭正亮接著表示，當初波蘭拜託北約提供戰鬥機時，北約不願意，現在卻改變決策；但是坦克從波蘭開到烏東距離有多遠？加上沒有制空權，怎麼保護坦克？搞不好中途就被俄羅斯炸了。

郭正亮指出，北約也是很謹慎，因此還要關注若波蘭提供T-72坦克給烏克蘭，到底會發生什麼事，「比如俄羅斯會不會對波蘭動手？真的不知道。」