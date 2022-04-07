俄羅斯入侵烏克蘭已超過6個星期，戰事迄今仍未停歇；美國則對俄羅斯總統普丁兩名成年女兒及一些權貴人士祭出新一輪制裁。前國安會副祕書長楊永明表示，普丁對烏克蘭開戰「給了我們3個意外」，其中包括48個國家鋪天蓋地制裁，感覺俄羅斯快瓦解了，但是俄羅斯卻倒打回來。

楊永明今(7日)在中天政論節目《正常發揮》中表示，「普丁給了我們3個意外」，第一個意外，就是所有人都不認為俄羅斯會發動戰爭；第二個意外，在2月22日承認烏東兩個共和國獨立地位後，大家也不會認為俄羅斯會對烏克蘭發動全面戰爭，卻打了，雖然俄軍沒有打烏西，但是從烏東到烏南全面打。

楊永明接著表示，第三個意外，美國等48個國家鋪天蓋地制裁俄羅斯，感覺俄羅斯快要瓦解了，盧布匯率貶值33％，連貓、狗、普丁女兒等制裁超過8000項，但是俄羅斯卻倒打回來，使用糧食和能源，使西方甚至全球也跟著被拖累。至於還會不會有第四個意外，目前觀察中。

楊永明指出，普丁為何要打這個戰爭？在戰爭發動之前，大軍壓陣2、3個月，普丁對美國下了「烏克蘭不得加入北約」最後通牒，但美國在外交上完全拒絕，而美國如果不做任何承諾，對普丁有安全上的威脅，只好開戰。普丁之所以打基輔，軍隊一度接近基輔不到25公里，也就是要告訴美國、烏克蘭，不可以讓烏克蘭加入北約。