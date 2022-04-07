俄烏開戰衝擊國際能源價格，台灣也跟著歐美制裁俄羅斯，台灣本來從俄羅斯進口9.7%的天然氣及3%的煤炭，經濟部長王美花表示，天然氣與燃煤都已找到替代貨源，並強調現在電費太便宜了，被外界質疑要漲電價。前立委林郁方表示，民進黨政府說去年已跟卡達、澳洲洽談購買天然氣，他們除非會算命或變成「印度神童」，否則怎麼知道會爆發戰爭？

林郁方今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣改跟卡達、澳洲買天然氣，但因為現在天然氣價格比戰前增加許多，如果當時跟俄羅斯續約買天然氣，搞不好會更便宜。他質疑，民進黨政府說去年已跟卡達、澳洲洽談購買，除非政府官員會算命或是變成「印度神童」，否則怎麼知道會爆發戰爭？

林郁方接著表示，若是民進黨政府跟俄羅斯一路買下去，老主顧可能還有一些優惠，去年卻突然中斷談合約，除非是「印度神童」，或是根本沒中斷合約卻說中斷，「政府當然有義務告訴我們，當初跟俄羅斯買的價錢是多少，現在跟卡達、澳洲買的價錢又是多少」。

林郁方另指出，有一位美國教授在2015年就認為，烏克蘭想要左右逢源，因此建議烏克蘭不要一直想加入北約、選邊站，最後會害到自己，該位美國教授才像是「印度神童」。