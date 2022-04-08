俄羅斯入侵烏克蘭之後，遭到西方嚴厲制裁，波羅的海3小國宣布4月起停止從俄羅斯進口天然氣，並呼籲歐盟其他國家跟進。前民進黨立委郭正亮表示，立陶宛之所以敢講大話，一定有美國在背後幫忙；他預測，俄羅斯會停供天然氣，殺雞儆猴，波蘭可能會第一個受害。

郭正亮今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭並沒有從俄羅斯進口天然氣，因為烏自己就擁有190億立方米的天然氣，烏克蘭也沒有切斷天然氣輸送管，因為怕歐洲天然氣斷供，一年10億美元的俄羅斯天然氣過路費仍照收。

郭正亮接著表示，有人估計，德國的天然氣戰備儲量大概2個禮拜就沒了，所以不滿聲音會逐漸出來。荷蘭則限制暖氣，只能開到19℃，到時一定會有人出來抱怨。簡單來說，就是誰撐得久，一開始都是講大話，美國、加拿大沒差，遠在天邊，他們自己擁有糧食和天然氣，美國的戰備儲油也夠多；但歐洲還有貧富懸殊的問題，很多國家窮，有的國家依賴俄羅斯能源的程度也高，歐盟27個國家中，就有10個國家依賴程度是百分之百，不滿的聲音應會很快出現。

郭正亮指出，立陶宛之所以講大話，停止從俄羅斯進口天然氣，一定是美國打包票說衝，然後就開一艘天然氣船停在波羅的海3小國的港口，美國一艘天然氣船就可以提供這3國使用。但是德國一年的天然氣消費量是立陶宛的127倍，波蘭的消費量大約是德國的三分之一，德國、波蘭怎麼辦？他認為，俄羅斯會選擇不同的國家斷供，殺雞儆猴，波蘭可能會第一個受害。