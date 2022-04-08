美聯社報導，印度在周四表示，將增加軍事裝備生產，項目包括直升機、坦克發動機、飛彈和空中預警系統AWACS ( Airborne Warning and Control System)，以彌補主要供應商俄羅斯因戰爭可能的潛在短缺。

印度近60%的裝備依賴俄羅斯供應，印國防部官員表示，印度擁有世界第二大陸軍、第四大空軍和第七大海軍，無法全部都透過進口來維持軍備。印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）說:「我們的目標是將印度發展為國防製造中心。」

根據印國防部網站稱，未來五年內可能會向印國營或私營製造商下價值2.1兆盧比(約8000億台幣)訂單。而短期需求可能會從前華沙公約組織國家採購，如保加利亞、波蘭、格魯吉亞、哈薩克等，他們可以幫助印度為蘇愷（Sukhoi）和米格-29(MIG-29)戰機提供備用物資，並升級坦克和裝甲車。

印度退役中將、前北方軍團司令霍達（D.S. Hooda）表示，去年俄羅斯總統普丁訪問印度期間，雙方決定將部分零件製造轉移至印度以滿足其需求，所以直升機、護衛艦、坦克發動機、飛彈、空中預警系統等進口將停止。他說:「根據俄羅斯軍隊的需求加上現正目前遭受的損失，可能意味著一些零件可能會被轉移。」

迄今為止，印度國防部已經確定了一份「積極本土化」清單，並附有停止進口的時間表，以幫助當地製造商在未來幾年滿足部隊的需求。

印度空軍擁有410多架蘇聯和俄羅斯戰鬥機，包括Su30、米格21和米格29，還有俄羅斯的潛艇、坦克、直升機、護衛艦和飛彈等，這些都需要俄國的零件幫助。將零件轉移到印度製造的過程已經開始，但仍不清楚多久可以供應部隊使用。

霍達表示，如果要看到重大進展，至少需要5年。