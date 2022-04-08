美國國會7日以壓倒性的票數通過兩項法案，取消俄羅斯貿易最惠國待遇，以及禁止俄國石油、天然氣與煤炭進口，此為美國制裁俄羅斯入侵烏克蘭的最新措施。法案已送交美國總統拜登簽署。

兩項法案在參議院皆是以100比0的票數通過。貿易法案在眾議院以420票贊成對3票反對，石油法案以413票對9票過關。拜登3月簽署行政命令，禁止俄國能源進口，國會的投票可讓該行政命令成為法律，未來的總統將更難逆轉。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登支持最新制裁措施，會將其簽署為法律。

美國取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，意味著將對俄國進口商品大幅調高關稅，並且能控制鉑金、化學品和鋼鐵等重要產品進口。美國同時取消俄羅斯主要盟友白俄羅斯的貿易最惠國待遇。

法案並未具體列出將調高關稅的產品，眾議員布雷迪（Kevin Brady）透露，可能包括非能源產品，像是鋁、木材，以及肥料在內的化學品。

參議院金融委員會主席魏登（Ron Wyden）透過聲明稿表示，法案旨在動用所有經濟工具，向俄國總統普丁和其寡頭友人施壓。普丁領導的俄羅斯不應該成為二戰結束以來，經濟秩序的一部分。

美國立法禁止進口俄國能源，包括石油、天然氣、煤炭和其他能源產品，共和黨籍參議員柯拉波（Mike Crapo）表示，此舉將直接打擊普丁，切斷普丁發動戰爭的經濟命脈。

能源機構Lipow Oil Associates 總裁立普（Andy Lipow）引用美國能源資訊局（EIA）數據指出，美國2021年進口的石油與煉油產品約8％來自俄國，或每日67.2萬桶。不計煉油產品，俄國石油約占美國進口量的3％，或每日20萬桶。