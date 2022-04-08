從2月底俄羅斯大軍壓境烏克蘭之後，國際各國為此表達不滿，紛紛使出各種手段來制裁俄國。對韓國三星電子來說，目前擔心的是，若加入抵制俄羅斯的行列中，自己智慧手機以及電視機業務將會受到不小影響。同時，韓國政府以及其它韓企對俄，也是採取模糊的政治立場。

3月份三星電子舉行股東會時，公司高層當時被問到，是否要加入制裁行列從俄羅斯出走，但三星僅淡淡回應，在影響業務最小情況下，隨時監控最新情勢發展。

事實上，俄烏衝突在2月24日爆發後，三星以供應鏈為由，3月初停止出口商品至俄羅斯。同時，因為英文字母Z，已被外界視為支持俄羅斯進軍烏克蘭的象徵，三星前不久也把自己有用Z命名的手機更名，像是Galaxy Z Fold就屬一例。

所以，就譴責俄羅斯的軍事行徑而言，三星電子並沒有太積極與主動，也沒有明確對俄烏戰事表態。日經亞洲評論(Nikkei Asia)指出，這是因為三星的事業可能會面臨挑戰，才會沒有直接表明立場。

根據統計，目前三星每年在俄羅斯的營業額約為4兆韓元，約33億美元。這對三星來說並不多，因僅占智慧手機以及家電銷售量的3%左右。不過，三星在俄羅斯外的電視機生產線，才是真正有利可圖的金雞母。

話說1991年底，時為蘇聯正式解體後，基於當地資源豐沛，三星很快地就進入俄羅斯市場。之後，三星在手機、電視機以及家電方面都砸下巨資，2007年投產的電視機產線，更是大大增加三星的市占率。

因此，正當在全面回收之前投資之際，要三星現在從俄羅斯撤資實屬不易。再來，迅速崛起的競爭勁敵中國大陸，也是三星很難嚴格制裁俄國的另項主因。

根據國際數據資料(IDC)調查，俄羅斯智慧手機市占率當中，三星以34%奪冠，其次是小米的26%，第3為蘋果的15%。因響應制裁活動，蘋果已暫停在俄國的銷售業務，倘若三星跟進，有可能整個市場都會被小米給吞掉。

另外，在電視機方面，還要面對TCL以及海信等激烈的競爭，這些中國大陸勁敵紛紛祭出便宜又大碗的策略，希望能縮減三星的商業版圖。跟手機一樣，萬一三星離開俄羅斯，陸企應該就會接收三星好不容易打下來的天下。

可是，三星若不加入積極制裁俄國陣營的話，那麼在美國德州的新晶圓代工廠，可能會遭取消稅務優惠特殊待遇，甚至還會損及企業形象。

不過，三星不是唯一一個，對俄立場左右為難的韓國集團。

LG電子也在莫斯科附近有一家家電工廠，並與老鄉三星在異地共同爭奪，包括電冰箱、洗衣機甚至電視機等最大家電商的寶座。根據統計，俄羅斯僅佔LG電子總銷售量的3%，日前，LG也以供應鏈中斷為理由暫停在俄業務。

2021一整年，現代汽車在前蘇聯解體後，部分國家所組成的獨立國協(CIS)地區，一共賣出約38萬輛汽車，占全球總售量6%左右。現代在聖彼得堡設有一家汽配廠，目前則與子公司起亞攜手，共同對抗當地最大的車廠AvtoVAZ。同樣地，現代也暫停俄羅斯的生產與銷售活動。

其它的韓企，例如韓國造船與海洋工程(KSOE)、三星重工，還有零食業者好麗友(Orion)也一直將事業觸角伸進俄羅斯。到目前為止，韓國尚未有大財閥對外宣布要出走俄羅斯。相反地，大多數都說正在等狂風暴雨過去，並靜待黎明的到來。

根據統計，俄羅斯是韓國第10大貿易對象，2021年貿易總金額為273億美元。韓國主要出口俄羅斯的是汽車、汽車零組件還有鋼鐵，同時，也從俄國進口液化天然氣。

與民間企業一樣，韓俄雙邊貿易熱絡下，韓國政府也沒強制要求這些韓企，要對俄羅斯採取鮮明的政治立場。