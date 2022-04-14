瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）公布今年首季財報顯示，上季營收攀升11％至550.6億瑞典克朗，優於市場預估。但淨利從去年同期的31.7億降至29.4億瑞典克朗，不如分析師預估的40.7億瑞典克朗，原因在於合約延遲、授權到期，以及提列9億瑞典克朗準備金以因應俄羅斯業務暫停。