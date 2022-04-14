暫停在俄業務 愛立信Q1淨利下滑 21:032022/04/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）公布今年首季財報顯示，上季營收攀升11％至550.6億瑞典克朗，優於市場預估。但淨利從去年同期的31.7億降至29.4億瑞典克朗，不如分析師預估的40.7億瑞典克朗，原因在於合約延遲、授權到期，以及提列9億瑞典克朗準備金以因應俄羅斯業務暫停。 疫情狂燒 嘉義縣暫停跨縣市畢旅、戶外教學至4／30 《國際產業》愛立信上季獲利降 警告恐遭美罰款 #億瑞典克朗 #暫停 #愛立信 #淨利下滑 #電信設備商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旅行業者哀嘆「可以遶境、不能畢旅」盧秀燕解釋了 16:252022/04/07 生活 聯大表決暫停俄人權理事會資格 陸投反對票理由曝光 09:482022/04/08 國際 加州擬補貼加油錢 04:102022/04/10 專題周報 電影票房挫咧等！陸各省市電影院暫停開放或限流 09:072022/04/06 兩岸 停畢旅誘接種 地方抗疫動起來 04:102022/04/02 生活新聞 高科大燕巢校區1學生確診 宿舍人員全面PCR暫停進出 11:232022/04/13 生活 校園疫情發燒！實體課停課標準出來了 15:472022/04/12 生活 《國際產業》唯一選項 諾基亞撤出俄羅斯業務 15:092022/04/12 財經 版號審批重啟 遊戲股狂歡 04:102022/04/13 全球財經 新冠疫情中高風險地區 陸民政部：暫停集中祭掃等集體性活動 10:342022/04/03 兩岸 基隆市府分流辦公 花蓮全中運採閉門賽 04:102022/04/08 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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