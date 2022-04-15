非實體授課情形

新竹縣因應疫情嚴峻，15日根據相關疫調結果，公布學校、補習班暫停實體授課，新增竹北市六家國小1名學生確診，該班和就讀育澤補習班的班級，15至24日暫停實體授課10天，另經疫調，六家國小增1班進行採檢。學校、班級數及暫停實體授課日期如下。

竹北市：博愛國小1名學生確診，該班13至22日暫停實體授課1。華聖頓美語班因博愛國小確診生就讀，該班12至21日暫停實體授課1。成功國中1名學生確診，該班級8至17日暫停實體授課，極上塾成功分校補習班1班暫停實體授課到16日。紐約幼兒園1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，9至18暫停實體授課。

新豐鄉：松林國小1名學生確診，該班15至24日暫停實體授課，學府補習班因確診學生離開學校、補習班時間有差異，1班13至22日暫停實體授課。聚集德非營利幼兒園8名同班幼生確診，該班12至4／21日暫停實體授課。

山崎國小2名學生確診，該2班和小狀元補習 班2班13至22日暫停實體授課。忠孝國中和新豐國小各有1名學生確診，該班和牛津補習班1班12至21日暫停實體授課。仰德高中2名學生確診，全校暫停實體授課至18日。

湖口鄉：信勢國小1名學生確診，該班12至21日暫停實體授課。佳欣補習班1名學生確診，該12至21暫停實體授課，採檢全為陰性。新湖國小1名學生、1名老師確診，全校9至18日暫停實體授課1。弘承補習班因新湖國小確診個案，該班9至18日暫停實體授課。

新埔鎮：北平華德福實驗學校1名學生確診，該班14至23日暫停實體課程。

芎林鄉：芎林國小1名學生確診，該班13至22日暫停實體授課，冠希補習班1班9至18日暫停實體授課。