新北市某國小師生108人18日前往蘭嶼戶外教學，其中2名學生確診，今天早上以包船、包車方式北返，昨天新增確診者身體狀況不適合搭船，留在島上，由1名師長留下來陪同；該校黃姓副校長表示，在蘭嶼之行啟程前，全員快篩皆為陰性，全程防疫措施也都做好做滿。

這108名師生18日抵蘭嶼後，其中有1名學生收到其教練確診消息，19日被送回新北居隔，20日也確診，同行密切接觸的14人進行PCR篩檢，結果又增1名學生確診。

校方決定結束行程，打算包船返屏東後壁湖再包車北上，但多數輪船都不願意載，今早終於有1艘輪船願意載，全船工作人員著防護衣執勤，今早7點半開船離開蘭嶼，將近10點抵達台東富岡港，衛生局人員在旁協助，師生分乘4部遊覽車北返。

108名師生中，除首名確診者先前已先離開，昨天新增確診者身體狀況不適合搭船，留在島上，並由1名師長留下來陪同之外，其餘包括居家隔離者，全部搭上返家專船，下船後立即坐上4部遊覽車，校方表示將直接回到新北，中途不會停留。

黃姓副校長表示，在出發前師生都進行快篩，全體陰性，接下來防疫措施也都做好做滿，包括吃飯、行動、住房、坐車每個環節都依防疫規定。