據歐盟消息人士透露，歐盟官員將在周四批准一項對俄羅斯煤炭進口禁令，該禁令會在八月全面生效和落實執行，較原先計畫晚了一個月。據了解，主要是德國對該禁令施壓，要求推延實施；德國是俄羅斯煤炭主要進口國。

歐盟執委會在本周提議，對俄羅斯實施第五輪的制裁，抗議俄羅斯軍隊在布查(Bucha)鎮屠殺平民，而煤炭禁令是該波制裁的重點。

如果該禁令獲批准，將是歐盟自開戰以來，首次對俄羅斯能源進行制裁。但歐盟從俄羅斯進口石油和天然氣的規模要大得更多，目前尚未觸及和討論到該議題。

該項制裁預計在本周或下周生效，而根據現有煤炭合約，俄羅斯仍能對歐洲出口煤炭，直到八月中旬為止。據歐盟外交官指出，煤炭合約多是短期的，多數合約無須取消，能在90天內到期。不過歐洲對俄羅斯煤炭購買大多是在現貨市場，而非長期合約，制裁實施後，這些現貨購買活動將立即停止。

據消息人士透露，歐盟官員在周四舉行了兩場會議，以解決其它技術性問題，包括禁止俄羅斯船隻進入歐盟港口，這主要在塞普勒斯等擁有大型航運業的國家引發了擔憂。