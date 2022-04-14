俄羅斯經濟部周三表示，截至4月8日的一周，通膨率按年增加17.49%，為2002年2月以來最高水準，較前一周的16.7%更高。在西方制裁下，盧布貶值也讓物價上漲。

從入侵烏克蘭之後，俄國最近幾周幾乎所有的物價都在上漲，包括蔬菜、衣服、智慧型手機等。

俄羅斯央行在周三提出警告，指由於基數的比較效應，消費者通膨的年率會保持加速上升，並稱盧布的波動也會給物價帶來壓力。

而在截至4月8日的一周裡，周通膨率為0.66%，低於前一周的0.99%。

而今年以來的CPI為增加10.83%，稍微有下降。

今年3月俄羅斯的CPI躍升到月增7.61%，創自1999年1月來最大的按月增幅，主要是當時受經濟制裁與盧布貶值的打擊。三月CPI的年率則為增加16.69%，高於二月的9.15%。

俄羅斯央行的目標是今年的通膨在4%；央行並在上周五將利率從20%降到17%。

而俄羅斯審計長Alexei Kudrin在周三表示，俄國今年通膨會在17%至20%之間。路透調查分析師的預測平均，則為23.7%。