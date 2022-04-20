企業軟體巨擘思愛普(SAP)計畫完全退出俄羅斯市場，以回應俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動。不過思愛普周二表示，俄羅斯用戶仍可在沒有公司支援下，運行公司軟體數年。

思愛普最新加入了西方公司制裁行列，包括競爭對手甲骨文在上個月暫停了在俄羅斯的服務和產品銷售。電信設備商諾基亞和金融公司高盛則完全離開俄羅斯。

思愛普財務長Luka Mucic說，該德國軟體製造商不會向受制裁的客戶提供任何支援或更新，她補充說，評估這方面的全部影響可能還需要一些時間。

Mucic表示，作為授權軟體的出售，或是透過雲端扶助以訂閱方式出售，公司無法讓這些軟體許可證從電腦上消失。

在關閉雲服務方面，思愛普讓企業可以選擇刪除、傳送或遷移到俄羅斯以外的資料中心。

思愛普不會選擇與客戶簽下續約。她補充說，這些合約平均有效期為3年多。

思愛普在俄羅斯已經營運了30多年，該地區僅貢獻了其全球營收的一小部分。包括俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭等地區，其業務總量僅佔整體營收大約1.5%。

思愛普表示，將專注於公司的退出，對於俄羅斯逾1200名員工的影響。Mucic表示，將在未來幾個月確定退場計畫。