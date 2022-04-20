0843:烏克蘭國家通訊社（ukrinform）報導，俄軍重兵攻打馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory），試圖殲滅烏軍在馬立波最後的防守力量。亞速營副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）說，俄軍砲擊了亞速鋼鐵廠，烏軍在鋼鐵廠旁的臨時醫院被炸毀，許多人被困在瓦礫下，現正搶救中。

路透社報導，俄羅斯國防部對亞速鋼鐵廠的烏軍下最後通牒，要求他們放下武器。而另一份聲明表示，俄軍將在亞速地區遵守停火協議，該提議自莫斯科時間20日14時（約台灣時間19時）生效。

親俄部隊坦克停在馬立波（Mariupol）住宅區前。（路透）

0706:烏防守馬立波快撐不下去 美要再給234億軍援

俄軍持續對戰略要地馬立波（Mariupol）的攻勢，烏克蘭海軍陸戰隊第36旅指揮官伏里納（Serhii Volyna）少校周二晚說，這可能是他最後一次發布聲明，因為他們可能只能再撐幾天，或甚至幾小時。

Invictus Mariupol. Here, even the stones do not surrender to the enemy.



#ArmUkraineNow pic.twitter.com/U41cCu3U1f — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2022

據CNN和BBC新聞網報導，他懇請世界領導人，協助在防禦據點亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）的軍民撤到俄烏外的第三國，並提供安全。而拜登政府正打算宣布，再給烏克蘭8億美元（約234億台幣）。當美國總統拜登被問及，是否會提更多軍火給烏克蘭時，他隨即回答：「會！」

白宮上星期已宣布，會提供烏克蘭8億美元（約234億台幣）軍援，其中包括4萬發砲彈和18門155mm榴彈砲。