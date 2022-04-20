俄羅斯持續入侵烏克蘭，歐美國家紛紛加重制裁，數百家外國企業也相繼撤離俄國，莫斯科市長提出警告，稱該市有20萬人面臨失業風險，到時經濟將陷入嚴重衰退。國際貨幣基金（IMF）則發布報告表示，包括俄羅斯等國家，最終恐會使用加密貨幣挖礦來逃避國際制裁。

美國財經媒體引述IMF報告指出，加密貨幣可能是一種規避稅收和規避國際制裁的方式，受到制裁的國家，可能利用無法出口的能源資源進行加密貨幣挖礦，透過這種做法，政府也能直接從交易費用中獲得收入。

MF強調，烏俄戰爭突顯監管機構在數位資產方面的挑戰，尤其在交易所沒有相關規則，或是企業規範程序不足，使用增加匿名性技術等情況下，像是加密貨幣挖礦可能被用於逃避嚴厲制裁。至於美國和英國等國的監管機構，則已提高對俄羅斯的警惕，包括加密資產產業。

IMF新任首席經濟學家古林查斯 （Pierre-Olivier Gourinchas）則表示，若制裁擴大到打擊能源出口，今年俄羅斯GDP（國內生產毛額）將減少8.5%，明年進一步下降 2.3%。

他更表示，西方各國制裁俄羅斯能源出口，可能導致該國2023年前的經濟產出縮減17%。