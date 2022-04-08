俄羅斯揮師入侵烏克蘭，西方國家群起施以強力制裁，而俄羅斯也善用自家能源籌碼進行反制；近日有俄企在美國無預警開除當地數十名員工，聲稱是因為測試執照被當地交通部撤銷，才不得不出此下策。

The Verge報導，市值數十億美元的俄羅斯網路巨擘Yandex在2017年投入自駕研發，並於美國密西根州安娜堡測試旗下自駕車隊；俄羅斯入侵烏克蘭後的沒幾天，Yandex就暫停安娜堡的自駕測試。

同時，Yandex還以測試執照被密西根州交通部撤銷為由，開除數十名美國員工；Yandex表示，該公司3月9日收到通知，測試執照被交通部撤銷，迫於無奈下，不得不解雇安娜堡含6名司機在內等15名美國員工；此外，亞利桑那州和俄亥俄州也有21名員工被解雇。

但密西根州官方卻對此出面反駁，否認撤銷對方執照，且也沒有收到相關通知，發言人Tracy Wimmer表示政府並未撤銷測試執照，Yandex仍有14個有效執照在該州註冊。

然兩方各執一詞，Yandex堅稱，政府官方向該公司施壓，要求關閉在安娜堡業務，即便已經透過法律顧問多次溝通，仍被要求暫停營運。