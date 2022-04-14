專家們指出，在烏克蘭前線被發現的「不起眼」卡車殘骸，已暴露俄軍於後勤上的缺陷和疲軟，包括軍用卡車維護狀況不佳、民用卡車被迫上戰場、作業效率低落導致易遭攻擊等，讓後勤成為俄羅斯入侵失敗的主要原因之一。

美國「有線電視新聞網」（CNN）14日報導，戰車、飛彈和英勇士兵是俄烏戰爭的關注焦點，但如二戰美軍上將布萊德雷（Omar Bradley）所言：「業餘者講戰略，專家談後勤。」戰場上損壞的俄羅斯卡車照片，已暴露俄軍的後勤慘狀。

前五角大廈官員、軍事評論家特倫科（Trent Telenko）表示，從在網路上流傳的戰地影像來看，就算是昂貴的「鎧甲S1」（Pantsir-S1）野戰防空系統，其卡車輪胎也在缺乏良好維護下，開戰僅數週便出現損壞。特倫科指出，俄軍車輛維護單位經常以訓練不足的義務役士兵填補空缺，且多年來持續面臨貪腐問題，導致其後勤載具狀況不佳。

蘇格蘭聖安德魯大學（University of Saint Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）則告訴CNN，俄羅斯民用卡車殘骸出現在烏克蘭前線，不僅顯示俄軍本身的後勤能量捉襟見肘，且民用載具既無法適應嚴酷的戰場環境，零件也可能與軍用品不共通，反而將導致進一步的維護問題。

倫敦諮詢公司「Sibylline」歐洲與歐亞分析師羅德（Alex Lord）和該公司執行長、擁有20年軍旅經驗的克魯普（Jason Crump）更指出，俄軍多年來依靠龐大人力進行後勤作業，導致其物流效率較主要西方軍隊低30%左右，代表俄軍執行後勤任務的成本更高、耗費更多人力，並因作業時間過長，使其更容易在前線遭遇烏克蘭攻擊。

特倫科表示，俄軍至少須花費6個月的時間，才足以補齊已經失去的卡車，且戰損仍可能繼續增加；而這類後勤載具是現代機械化武力的支柱，在缺乏卡車之下，特倫科不認為俄軍有辦法維持現有陣地，「更別提發動進一步攻勢了」。