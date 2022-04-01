法拍史上罕見 東檢查扣27條黃金市價翻倍 將可為國庫進帳5000萬(本報資料照片)

前衛生署台東醫院精神科陳姓主任涉嫌收取藥商回扣，台東地檢署當時查扣27條每條1公斤的黃金，預計在今年5月中旬拍賣。（法務部行政執行署花蓮分署提供／蔡旻妤台東傳真）

前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲（改名陳仁文、已歿）在1998年至2007年涉嫌收取藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反醫師法，不法所得高達1億1000多萬元，台東地檢署當時查扣27條每條1公斤的黃金，預計在今年5月中旬拍賣。當初市價1894萬餘元，經過15年後飆漲約5000萬元，為國庫進帳不少。

台東地檢署和台東縣調查站、台東縣警局刑警大隊2007年偵辦時，分別在陳明哲和親友家中查扣現金4355萬9141元，以及27條每條1公斤的黃金（價值1894萬859元），合計6250萬元。

花蓮高分院2016年更2審，認定陳明哲不具公務人員身分，他父母親和姚姓女友人沒有貪污共犯關係，洗錢部分也證據不足，因此判無罪。陳仁文收受藥商交付的1億1000多萬元，並非犯罪所得，不得宣告沒收。

不過，更3審卻出現逆轉，陳明哲的父母親維持無罪判決，但3審法官認定陳明哲具備公務人員身分，因此負責收錢的姚姓女友人同樣是貪污共犯，不過，因她轉為汙點證人，供詞讓案情突破，檢察官請求減輕刑責或是免刑，因此改判免刑，檢方查扣的近3千萬元現金和27條黃金沒收。

檢察官再度上訴，最高法院2020年6月撤銷陳明哲父母親無罪判決，發回更4審中，姚女部分駁回檢察官上訴。台東地檢署主任檢察官謝長夏受訪時表示，陳姓被告的27條黃金已查扣15年，法院判決沒收，日前申請拍賣。

法務部行政執行署花蓮分署1日發布新聞稿表示，前署立台東醫院陳姓醫師（已歿）利用職務上機會向廠商收取回扣，透過親友擔任白手套，不法所得高達新台幣上億元，其中遭查扣的犯罪所得財物黃金條塊27條（每條1公斤），經台灣高等法院花蓮分院判決宣告沒收，日前台灣台東地方檢察署將這批黃金條塊囑託法務部行政執行署花蓮分署變價拍賣，預計將於今年5月中旬進行拍賣。

花蓮分署表示，為貫徹「任何人都不得保有犯罪所得」之原則，落實刑法沒收新制，消除犯罪經濟誘因。台東地方檢察署就扣押之財產囑託富有拍賣經驗之花蓮分署進行變價拍賣，不僅為花東地區首宗，也是法拍史上罕見，這批黃金成本價僅1894萬餘元，如今因金價飆漲，總市值逼近5000萬元，且經委託台東縣金銀珠寶商業同業公會鑑定結果，均為成色9999純金，詳細拍賣時間、地點及方式，則請密切注意花蓮分署官方網站拍賣訊息。