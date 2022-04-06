2022屏東第一鮪上鉤，近日將公開拍賣。(林和生攝)

船長陳金平捕獲今年第一鮪。(林和生攝)

清明連假還未結束，海上就傳來捷報，5日傍晚，琉球籍漁船「榮漁滿號」透過話機向東港漁業電台通報，於下午6時許，船隻在台灣西南方海域北緯 22度16分、東經119度45分，捕獲今年第一尾黑鮪，東港區漁會6日上午啟動驗魚，正式宣告符合第一鮪資格，近日將舉辦公開拍賣。

東港區漁會表示，東港第一鮪資格包括，必須是在台灣沿近海捕獲的北方黑鮪；重量需達180公斤以上；起釣時為活魚；在通報東港漁業電台後，最速入港漁船者才算。

「榮」船屬於噸位小的CT2級漁船，東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，歷年來很少見在西南方海域捕獲的第一鮪，但去年與今年都在這附近海域捕獲，懷疑跟氣候變化有關。

捕獲第一鮪的船長陳金平今年37歲，已經15年捕魚資歷，陳說，4天前出港要捕鮪魚及旗魚，意外捕獲第一鮪，當時目測在180、190公斤上下，當時心情很緊張，直到確認符合資格後，瞬間鬆了一口氣。

鄭鈺宸說，確定第一鮪資格後，近日將安排第一鮪拍賣，這也宣告今年的東港黑鮪魚季將正式展開。