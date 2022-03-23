東港鵬村溼地「村長」大爆紅，不僅熟客指名要找牠，連頭回客也因牠變成回頭客。（謝佳潾攝）

東港鵬村溼地「村長」大爆紅，不僅熟客指名要找牠，連頭回客也因牠變成回頭客。（謝佳潾攝）

東港鵬村溼地「村長」大爆紅，不僅熟客指名要找牠，連頭回客也因牠變成回頭客。（謝佳潾攝）

俗話說，養兵千日用在一時，而洪姓業者是養龜20載，終於派上用場，東港鵬村溼地「村長」大爆紅，不僅熟客指名要找牠，連頭回客也因牠變成回頭客，園區還為此新增亞達伯拉象龜的導覽，為大鵬灣祕境再添生態新亮點。

東港鵬村濕地因有豐富的鷺科、紅樹林生態，被譽為大鵬灣祕境，去年鵬管處招商成功、業者進駐後，一度引起保育人士擔憂生態遭破壞，但洪姓業者用行動證明他們不僅提高環境維護量能，讓釣客無法再到溼地偷釣魚、遏阻露營車隨意進入，也成功打造絕佳的親子遊憩兼環教場域。

當中，「村長」的到來有如畫龍點睛般，讓園區更加生意盎然。「村長」是經人工繁殖取得證書的保育類陸龜，洪姓業者養了近20年，目前長50公分、重約40公斤，每天在園區悠哉散步，萌樣超吸睛，大小朋友都愛找牠，堪稱園區最大活招牌。

他回憶道，去年中旬，有個小朋友連續數周天天來找「村長」，他的奶奶說，孫子一直在台北，因疫情關係兒子把孫子帶回老家託她照顧，有次她帶孫子到園區玩後，孫子一直吵著要再見「村長」，所以每天午睡過後，她就會帶孫子從屏東市到東港找「村長」。

除了小朋友外，大朋友對「村長」也是愛不釋手，洪姓業者說，好多年輕人喜歡幫牠拍照打卡上傳，待遇有如網紅，不少遊客就是因為網路瘋傳，而特地前來找牠，一入園就問「村長在哪裡」，此外，遊客回流率也因牠高得驚人。

他笑說，自己從小就喜歡養烏龜，養過的品種超過10個，最常見的蘇卡達象龜也養過，但最愛的還是亞達伯拉象龜，因為牠模樣好看、個性又溫馴，不過也因養太多烏龜，時常被母親唸，直到「村長」爆紅，才終於揚眉吐氣。

他說，亞達伯拉象龜有黑金之稱，賣價最好時曾以公分計算，1公分要價1萬元，但他的「村長」無價，絕對非賣品，園區還為牠新增亞達伯拉象龜的導覽，盼大家在喜歡牠之餘，也懂得尊重、保護牠。