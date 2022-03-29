新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報，29日第二站到湖口鄉，縣長楊文科細數從上任以來，王爺壟運動公園等建設陸續落成，其他建設也會加速運作。至於在湖口鄉興建生命紀念園區引發地方疑慮，雖然會被罵，但他願意承擔，希望地方能支持此「千秋大業」，也承諾一定會和鄉親溝通清楚。

與會的鄉代和村長針對興建生命紀念園區表達不理解和疑慮，楊文科指出，政策要施行前一定有先行規畫，新竹縣人口一直增加，但一年往生3000多人，公家納骨塔未來會不敷使用，縣府規畫讓大家感覺尊嚴、溫馨的生命園區，是為縣民福祉考慮，「沒有人那麼傻，去做會被罵的事」，但他願意承擔。

楊文科說，生命紀念園區規畫交通進出要方便，禮廳使用不會彼此干擾送行，告別式後只要移動200、300公尺就到火化場，納骨塔就設在火化場旁等等，未來也會成立殯葬管理所負責管理，要讓鄉親對於生命旅途，在往後的30年、50年都不用擔心，除了希望地方能支持，縣府也會思考如何和地方溝通、回饋，「這是千秋大業、功德一樁，再次拜託大家！」

楊文科說，湖口鄉的發展已經起飛，人口達到8萬人，計算流動人口已到達10萬，可以說湖口鄉人口結構最健全。縣府和鄉公所一起打造共融式公園，還有王爺壟運動公園要如何充分開放使用，讓大家可以更方便。地方創生方面包含「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀工程預計年底完工，要讓湖口鄉變得更漂亮、更適合居住。

「縣政新幹線」第二站針對湖口高中高中部遷校進度、湖口公五共融式公園進度、衛生所遷移期程、湖口文小非營利幼兒園興建工程，以及湖口第二交流道進度等重大建設，由業務單位逐一報告。

工務處表示，湖口高中高中部遷校第一期工程正辦理第4次公開招標，湖口文小非營利幼兒園則因原物料上漲等因素已流標3次，本月底要再公告招標。國道1號湖口交流道增設第二交流道工程進度，則已獲交通部高速公路局函覆需要修正報告，後續還待送件續審。

產業發展處指出，公五共融式公園改造工程，預計5月發包、明年5月完工。湖口鄉衛生所部分，衛生局表示預計6月15日辦理落成典禮。