民進黨中央黨部選對會建議徵召宜蘭市長江聰淵為宜蘭縣長候選人，今天（25日）江聰淵坦言，要挑戰現任的縣長有一定的困難度，但他會用最快的速度布局，縣政規畫上會用具體行動回應鄉親，並啟動宜蘭縣請益之旅，盼能重新找回宜蘭的榮耀。

綠營地方人士指出，江聰淵代表民進黨選縣長，雖然還要報中執會、中常會，由黨主席蔡英文對外公布，但中央黨部選對會是由黨內要角組成，選對會取得高度共識建議徵召江聰淵，是不會在中執會、中常會時推翻，再加上宜蘭縣內也沒人可與江聰淵競爭，幾可篤定江會批綠袍選縣長。

今天江聰淵感謝黨內前輩與選對會的推薦，讓他在選對會無異議全數通過徵召，他說，在整體布局上會加緊鄉鎮市長、縣議員選舉人選的整合，縣政規畫上他要用最具體的行動來回應鄉親，也要讓縣政是具有未來性。

檢廉調查宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊，也為年底選舉投下變數，江聰淵直言，大家最近對宜蘭縣政府是有疑慮，讓人民有信心失落的感覺，如何重返榮耀、找回縣民對縣府的信任，是非常重要的課題。

江聰淵表示，啟動宜蘭縣請益之旅，會提出各鄉鎮的未來願景並做政策上的擬定；公投議題上縣府的主張只有一個不同意，與中央政府是唱反調，國家的進步跟動能，是會受到地方的阻礙而受影響，縣政推動上必須要跟中央執政團隊及國家發展目標一致。

對於民進黨選對會建議徵召江聰淵，宜蘭縣長林姿妙回應，不管競爭者是誰，宜蘭縣政府會穩健地向前走，會繼續努力為宜蘭縣民謀福利。

綠營地方人士指出，江聰淵代表民進黨選縣長，雖然還要報中執會、中常會，由黨主席蔡英文對外公布，但中央黨部選對會是由黨內要角組成，選對會取得高度共識建議徵召江聰淵，是不會在中執會、中常會時推翻，再加上宜蘭縣內也沒人可與江聰淵競爭，幾可篤定江會批綠袍選縣長。

昨江聰淵感謝黨內前輩與選對會的推薦，讓他在選對會無異議全數通過徵召，他說，在整體布局上會加緊鄉鎮市長、縣議員選舉人選的整合，縣政規畫上他要用最具體的行動來回應鄉親，也要讓縣政是具有未來性。

檢廉調查宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊，也為年底選舉投下變數，江聰淵直言，大家最近對宜蘭縣政府是有疑慮，讓人民有信心失落的感覺，如何重返榮耀、找回縣民對縣府的信任，是非常重要的課題。

江聰淵表示，啟動宜蘭縣請益之旅，會提出各鄉鎮的未來願景並做政策上的擬定；公投議題上縣府的主張只有一個不同意，與中央政府是唱反調，國家的進步跟動能，是會受到地方的阻礙而受影響，縣政推動上必須要跟中央執政團隊及國家發展目標一致。

對於民進黨選對會建議徵召江聰淵，宜蘭縣長林姿妙回應，不管競爭者是誰，宜蘭縣政府會穩健地向前走，會繼續努力為宜蘭縣民謀福利。