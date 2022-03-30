民進黨提名現任蘇澳鎮長李明哲挑戰連任。（李忠一攝）

民進黨提名宜蘭市公所專員黃福生參選員山鄉長。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣黨部今天（30日）宣布，蘇澳鎮長將提名現任鎮長李明哲，員山鄉長提名宜蘭市公所專員黃福生參選，縣議員綠營採保守提名，蘇澳鎮提名鎮公所專員謝正信，員山鄉提名現任議員陳俊宇，其餘鄉鎮市將持續整合，以備戰年底選舉。

綠營已完成三星鄉、冬山鄉的提名作業，今天公布蘇澳鎮與員山鄉人選，黨部主委陳俊宇指出，李明哲主政後讓蘇澳鎮有不一樣的風格提升；謝正信曾在立院、縣府歷練，盼能在了解地方需求與民眾聲音的優勢下，爭取蘇澳鄉親的支持。

提名參選員山鄉長的黃福生，在員山出生、成長，黨部盼能藉由他多年走訪地方服務民眾的經驗，獲取員山鄉民的認同，縣議員則提名現任議員陳俊宇爭取連任，黨部盼能藉由他豐富的民意代表經驗，繼續為民喉舌。

綠營也公布鄉民代表人選，蘇澳鎮由現任主席歐進義領軍，提名年輕世代翁季、曾壹靖；員山鄉也是提名現任主席許芳明，與首次參選的李筱婷、宋弘彬、游森凱拚鄉代。

代表民進黨參選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵表示，民進黨在宜蘭縣的鄉鎮市長整合，已經完成了3分之1，連假後會開始初選民調作業，盡快向鄉親來宣布人選，預計在4月底前完成整合，讓優秀的團隊趕緊成形，也要向各鄉鎮鄉親提出具體規畫，來達到鄉親的要求。

國民黨的鄉鎮市長、縣議員等提名，預計在綠營拍板後才會揭曉，藍軍在蘇澳鎮有曾任宜蘭縣青工總會總會長簡銘翔布局選鎮長，員山鄉是現任鄉長張宜樺挑戰連任，縣議員部分蘇澳應選3席，有前鎮長陳金麟、鎮代李茂豐爭取選議員，員山鄉應選2席，現任議員黃浴沂將拚連任。