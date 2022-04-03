國民黨副主席連勝文3日到桃園市蘆竹區黃帝雷藏寺，擔任軒轅黃帝拜祖大典主拜官，大選將至，他回應各縣市國民黨布局概況，強調初選最重視程序正義，必須要是公平、公正、公開，且符合科學標準的程序。

桃園市、苗栗縣被外界視為綠營艱困選區，但似乎提名卡關，連勝文表示，苗栗目前正在協調中，按國民黨規定須先協調，協調不成才進行初選，桃園目前有多位優秀的朋友有興趣爭取為民眾服務的機會，如果真的要走初選，須透過公平、公正、公開且符合科學標準的程序，還要能夠容納地方意見，唯有這樣才能讓大家心服口服。

連勝文也談及日前被2度勸退的台北市議員羅智強，他說，羅智強為國民黨貢獻許多，光是在總統府前睡了40幾天就非常值得敬佩，若無法協調1名人選出來，勢必得進入初選。外傳立委林為洲清明節過後恐降格選竹北市長？連勝文回應，沒有什麼意見，尊重黨內同志個人意願，只要符合上述程序即可。

媒體問及，苗栗議長鍾東錦選苗栗縣長呼聲高，立委邱顯智卻評論朱立倫說法耐人尋味、不願表態挺鍾，難道有什麼考量？連勝文認為，不必回應每個競爭對手對國民黨的評論，他們搞不清楚國民黨的狀況，自己講得很高興就好，國民黨有自己的步調，完全不會理會這種沒有根據的評論。

另外，新北市議員選舉也亂糟糟，有些選區多人搶著選，有的卻都被推來推去不想選。連勝文表示，新北市大多數選區都有國民黨候選人有意爭取，若沒辦法透過協調的話，就公平公正公開進行初選，這是黨重新出發要改革的標準。