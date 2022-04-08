國民黨北市議員領表作業8日登記截止。現任議員王浩未登記，放棄連任，他表示要給年輕人機會，推薦自己的服務處主任接棒。國民黨副秘書長李彥秀2020參選立委失利後，回鍋再戰內湖、南港區議員，成為超強新人，該區同額免初選。

國民黨北市黨部進行第二梯次領表作業，8日登記截止，台北市二、四、六選區擬參選人出爐。第二選區（內湖、南港）應選5席，現任議員有闕枚莎、李明賢、游淑慧、吳世正登記，新人則有李彥秀回鍋參選；議員陳義洲不連任，原先要交棒的張煥霖也未登記，剛好5人登記，不用進行初選。

第四選區（中山、大同）有現任議員葉林傳、陳炳甫，新人有前主播柳采葳、盧威、高世俊，共5人登記，爭取提名4席；其中現任議員王浩未登記，放棄連任。柳采葳因有婦女保障名額，確定不用初選，盧威、高世俊2人要搶最後1席。

第六選區（大安、文山）有11人登記，將搶攻8席。包含現任議員李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀登記，羅智強則不參選。新人有接棒羅智強的楊植斗、曾獻瑩、周家宏、高揚凱、徐正文，5搶2參選爆炸。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，前天才得知王浩不想連任，當時也有勸他，但王浩表示有自己的生涯規畫，要讓給年輕人機會。

王浩表示，他很早蒙生此念頭，但沒辦法下定最後決心，剛好利用這次清明連假與跟家人相處討論，認為應該要交棒給高世俊，他認為，機會跟運氣不要用到完，在最完美時候轉身，給年輕人機會，江山代有才人出，這樣才有活血；他也說，正在思考第二人生，可在同樣性質不同領域再去發揮，「單純做庶民也可以接受」。

王浩也說，若國民黨確定提名市長參選人蔣萬安後，因他的選區相對艱困，他會在選區盡一己之力幫蔣把票衝出來，此事他已和黃呂錦茹、議長陳錦祥報告過，他們都有不捨，但美好的宴席都有席散的時候。