臺灣疫情失控，多點爆發，兒童確診案例激增，臺大兒童醫院黃立民院長提出警告，兒童染疫占比已超過兒童在總人口中的比率，顯示疫情進入家戶感染階段且症狀不輕；防疫先鋒李秉穎教授也點出臺灣防疫的弱點之一，即是5到11歲的兒童尚無疫苗可以接種，一旦染疫後，若併發重症、死亡，將會對社會、家庭造成極大影響，國民黨醫療委員會的醫療與防疫專家亦持相同看法，呼籲陳時中切莫輕忽兒童染疫風險，必須好好照顧每個國家的幼苗。

市長盧秀燕指出，國小以下學童尚無疫苗得以接種，爰參考防疫專家意見並與家長團體共商結論，決定依防疫保護力程度分齡處理，即國小學生及幼兒園維持教育部舊版停課標準，1班倘有1名師生確診，該班停止實體上課10天，若1校有2名師生確診，則全校停止實體上課10天；國高中學生，因兩劑疫苗接種率已超過八成，有一定保護力，乃依教育部新版寬鬆的停課標準辦理；至於安親班、補習班只要有招收國小學生，一律比照教育部舊版停課標準，，以保護尚無法接種疫苗的國小及幼兒園學童。

國民黨醫療委員會認為，市長盧秀燕傾聽國內醫療防疫專家、家長團體等意見，並做出對兒童最具保護措施的停課標準決定，不僅是非常正確的決斷，更凸顯她將兒童生命健康放在心裡，值得支持。

國民黨醫療委員會呼籲部長陳時中必須正視兒童染疫的風險，並以防疫指揮官的身分，敦請教育部做出最能保護兒童的停課決定！