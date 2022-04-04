2022桃園市長選戰，藍綠陣營人選皆尚未明朗，其中，民進黨方面，資深媒體人陳敏鳳表示，衛福部長陳時中參選台北市長態勢明朗，因此桃園市長鄭文燦也開始徵詢其他人選但未果，至於外界點名的新竹市長林智堅，因為民進黨要擋新北市長侯友宜、不讓他有任何理由參選總統，所以林智堅也不會參選桃園市長。

針對民進黨在桃園選情，陳敏鳳1日在政論節目「鄭知道了」上透露，鄭文燦曾派人去美國詢問駐美代表蕭美琴參選的意願，但蕭美琴明白表示自己專長在外交，無意參選；於是，鄭文燦詢問第二人選經濟部長王美花，但是王美花和其丈夫、現任國家安全會議秘書長顧立雄都對選舉沒有興趣，所以鄭文燦只好作罷。

林智堅目前雖已是第二任新竹市長，屆滿後無法再連任，理應可視為綠營參選桃園市長的人選之一，但也不宜在未卸任新竹市長前就「有動作」、以免讓人有比照的機會。陳敏鳳分析，針對林智堅，民進黨在去年就已經確定選舉方針，大部分首長都盡量不要變動，最主要原因就是要擋侯友宜，不讓在連任新北市長後， 還能找到任何理由參選總統。

陳敏鳳直言，這個決定對民進黨而言，也是痛苦的決定，因為2022就缺少很多戰將，像林智堅和基隆市長林右昌都還可以戰別的地方，可是因為還要考慮2024的布局，只能大局為重。