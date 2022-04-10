國內疫情延燒，昨一口氣新增442例本土疫情，衛福部長陳時中今上午前往義光教會進行專題演講時，特別提到因應Omicron病毒，防疫戰略必須有所改變，既有擴大匡列居家隔離對象後再仔細疫調的做法已不適用，朝向科技防疫、自主應變，以及精準疫調、適度匡列的作法因應。

陳時中表示，Omicron病毒具症狀較輕、傳染力強、潛伏期短等特性，只要1.5天即可再傳播，潛伏期也從過去7天縮至3天，若用過去的疫調方式將無法跟上傳播速度，因此要採科技防疫、自主應變、精準疫調、適度匡列、PCR／快篩彈性運用、居家為主、隔離照護、輕重分流、保全醫療等原則防疫。

陳時中說，過去病毒傳播力較慢，平均每一名確診者只要匡列6至7人，但現在Omicron病毒卻要匡列到16至17人才能阻斷傳播，疫調人力成本太高，已不符經濟效益。

因此將來會擴大推動社交距離App，以落實科技防疫，陳時中表示，將要求公務人員、企業下載，同時也希望超商能肩負宣導的工作，否則數萬人的演唱會若有確診者，根本無法進行疫調，但用App就能感應到，將要求大家入場時出示App，預計下周展開積極的宣導活動，將自動疫調做好。

陳時中也說，國內確診率低，疫情控制得宜，平均每十萬人僅110個確診數，檢驗陽性率0.2％更是全球第二低；每百萬人口死亡數36，遠優於美國、英國、香港、南韓、澳洲、日本、新加坡等先進國家，也因防疫有成，才能維持台灣在疫情期間累計10％的經濟成長率，居全球第一。

今特別前來義光教會被外界視為將投入年底縣市長選舉，陳時中對此否認，表示現在沒有規劃選舉的事情，今天會來主要是因友人邀請，至於有網站民調指出，最適合代表民進黨參選桃園市長，他則說感謝網友抬愛。

另有媒體問及今確診數是否破500例再創新高？他並未正面回應，表示將在下午的疫情記者會宣布，目前也正積極籌備快篩國家隊因應未來疫情。