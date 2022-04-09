曾連任5屆新竹市議員的行政院顧問鄭宏輝，7日宣布參選民進黨新竹市黨部主委。鄭指出，2014年民進黨新竹市黨部創下「百日奇蹟」，成功翻轉新竹市選情，在市長林智堅的執政下，各項建設讓新竹脫胎換骨；在林卸任的關鍵時刻，黨部必須找出市長的最強人選，也要發揮議員提名和輔選的功能，他願扛下這個重責大任。

鄭宏輝7日在臉書發文表示，2014年，民進黨新竹市黨部創下百日奇蹟，成功翻轉新竹市選情，林智堅順利當選市長。一晃眼8年了，新竹市的路變平了、公園也變美了，各項建設也讓新竹市成為一個美麗的城市。

鄭宏輝強調，一個城市的脫胎換骨，不僅需要8年，更要持續再10年、20年的進步，民進黨有意願、有能力、更有責任，要為新竹市民擘畫理想未來。升級新竹，就必須要解決新竹的交通壅塞，要引進大新竹捷運、要改變香山區的區域發展不均、要讓舊市區和重劃區都容光煥發，而這就得仰賴新竹市的綠色執政。

對此，鄭宏輝表示，他曾擔任黨部執行長、黨部主委，2016年總統立委大選、2018年林智堅市長競選連任，他也都擔任總幹事；在2022年林智堅市長卸任的關鍵時刻，黨部既要找出市長的最強人選，也要發揮議員提名和輔選的功能，才能順利完成升級新竹的願景，而他願意扛起這個責任。