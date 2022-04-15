鄭朝方辭總統府參議 將接民進黨竹縣黨部主委 14:472022/04/15 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭朝方辭總統府參議，將接民進黨新竹縣黨部主委。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新竹縣黨部主委改選登記15日最後1天，地方傳出將由總統府參議鄭朝方接任主委，鄭朝方受訪時表示，他已向總統蔡英文報告後請辭總統參議，並由支持者代為登記，將接任縣黨部主委。 鄭朝方表示，今天稍早向總統報告與請辭，回鄉為民主運動與基層經營努力的決心，總統也表肯定。 因大新竹合併議題，新竹縣民進黨各項公職提名延緩，鄭朝方「主帥御駕親征主委」，此舉將能激勵綠營基層士氣，不管未來參選新竹縣長或者是竹北市長，都注入了一股強心針。 南投縣議員第三、四選區人選未定 民進黨連兩天電話民調 美跨黨派訪問團抵台 參議院外交主席：對台支持兩重點 #鄭朝方 #參議 #民進黨 #總統 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨南關線擬參選人朱明宏控詐領健保費 陳皇宇喊告 15:132022/04/14 政治 美跨黨派代表來訪 民進黨：烏克蘭情勢嚴峻之際尤具意義 10:542022/04/15 政治 美國參眾議員訪團今晚抵台 6位重量級議員明拜會蔡英文 20:032022/04/14 政治 國寶級男星離世 曾獲榮譽軍團勳章殊榮 總統馬克宏都發文悼念 08:132022/04/14 娛樂 民進黨高巿議員三民區初選民調出爐 議長大熱門康裕成最高 12:132022/04/14 政治 無差別攻擊平民 OSCE批俄軍違反國際人道法 04:102022/04/15 話題觀察 大咖警告俄烏戰爭拖過「這天」台灣慘了 網一句話酸爆民進黨 08:292022/04/15 政治 民進黨竹市黨部主委登記 鄭宏輝棄選、陳建名拚連任 11:242022/04/15 政治 南投民進黨初選顧電話 第三、四選區明揭曉 04:102022/04/15 地方新聞 民進黨頭城選區議員初選 林詩穎勝出 12:282022/04/14 政治 美重量級參眾議員訪台 今會蔡英文 04:102022/04/15 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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