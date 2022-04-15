民進黨新竹縣黨部主委改選登記15日最後1天，地方傳出將由總統府參議鄭朝方接任主委，鄭朝方受訪時表示，他已向總統蔡英文報告後請辭總統參議，並由支持者代為登記，將接任縣黨部主委。

鄭朝方表示，今天稍早向總統報告與請辭，回鄉為民主運動與基層經營努力的決心，總統也表肯定。

因大新竹合併議題，新竹縣民進黨各項公職提名延緩，鄭朝方「主帥御駕親征主委」，此舉將能激勵綠營基層士氣，不管未來參選新竹縣長或者是竹北市長，都注入了一股強心針。