行政院顧問、前新竹市議員鄭宏輝日前宣布不選民進黨新竹市黨部主委，以營造黨內大團結態勢後，20日下午接續在臉書貼文宣布將參選民進黨新竹市長提名初選，他表示，他有絕對的信心，能夠為民進黨守住新竹市。

鄭宏輝表示，大新竹合併升格案宣告來不及後，依照民進黨全代會通過的2022提名特別條例，兩屆任滿的縣市將辦理提名初選民調，屏東縣已透過民調初選產生候選人，接下來民進黨也將展開辦理新竹市市長初選作業。

他強調，以客觀的初選民調為標準，找到「最強、會贏」的候選人，一直是民進黨捍衛的價值與採用的方法。

鄭宏輝指出，2022新竹市長的選舉，想必是在台北市、桃園市之外的第3大熱門選區，新竹市可能面臨多黨競爭的局面，無論民進黨推派誰參選，想必都會是槍林彈雨、激烈廝殺，在這個關鍵時刻，民進黨更加需要「團結」才能勝選。

他在2020年立委選舉雖然失利，但他仍不忘初衷，「守護台灣，建設新竹」的信念一直不變，持續在地方蹲點努力。

很多民主前輩們都曾面對選舉落敗，蔡英文總統承受過最多的攻擊抹黑，如今能夠帶領台灣走向世界、造福人民；行政院長蘇貞昌成就了「有政府會做事」，市長鄭文燦、林佳龍、陳其邁，不也都是歷經挫敗、現在都在施政成果綻放美麗的花朵。

他相信，歷經挫敗、重新出發的「鄭宏輝2.0」，一定是「最強、會贏」的新竹市長候選人，也有絕對的信心，能夠為民進黨守住新竹市，團結勝選。

鄭宏輝同時表示，竹科40年的成功發展，帶動了新竹市成為高學歷、高所得、高消費的3高城市。他提出「升級新竹」的理念，延續市長林智堅的執政成果，配合總召柯建銘與中央的支持，期待新竹市成為國際級的一流城市，市民的生活品質也要與科技產業的發展一起成長。

而新竹市民最關心的交通、教育、環境等議題，都希望能夠尋求共識，用「智慧、新創、森林城市」，爭取新竹市民眾的認同與支持。未來他也會持續展開「升級新竹面對面—10萬戶百萬步計畫」以及「升級新竹，請益之旅」，走入基層傾聽市民心聲。

新竹市長林智堅獲知後，則是透過幕僚表示，暫時不表示意見。民進黨市黨部代理主委劉康彥則表示，目前民眾關心的是政府對疫情的處理，針對民進黨市長人選，不需急於一時，「提得早不如提得好。」

劉康彥也強調，過去民進黨在新竹市皆以協調為主，黨祕書長林錫耀也說過時間很充裕，不用急著掀底牌。未來地方和黨中央會一起努力，找到優質人選，延續市長林智堅的幸福施政。