民進黨新竹市黨部主委選舉登記最後一天，原定宣布參選的鄭宏輝（左）臨陣棄選，給外界諸多聯想。（邱立雅攝）

民進黨新竹市黨部主委改選登記最後一天，竟出現逆轉、和解戲碼，原宣布將競爭主委一職的行政院顧問鄭宏輝，突然改口不選了，反而在15日一早陪同現任主委陳建名前往黨部登記。鄭宏輝強調沒有委屈，而是與黨達成高度共識，要團結守住新竹，守住民進黨在新竹執政成果的延續。

現任主委、新竹市議員陳建名在登記最後一天，與鄭宏輝兩人連袂出現在黨部，不過登記的只有陳建名一人，1周前甫宣布投入主委一戰的鄭宏輝，竟突然一改先前備戰市長的態勢，轉趨低調，退居為輔選角色。

「沒有急轉彎，而是目標理念一致。」鄭宏輝透露，確實與立委柯建銘、市長林智堅談過，大家的理念跟目標都具有高度共識，就是黨部功能就是輔選，包括輔選未來提名人、議員等的輔選工作，希望延續民進黨在新竹市的執政，所以讓陳建名繼續連任也是可以的。至於是否持續備戰市長？鄭宏輝口風死緊，堅不透露未來動向。

過程中，鄭宏輝與陳建名也不忘展示雙方團結一氣的態度，兩人除了並肩而行、頻頻對話，還緊握對方的手並舉起拳頭，象徵兩人未來將並肩作戰。陳建名強調，他爭取連任的目標很清楚，就是要凝聚團結，全力輔選。對於黨內前輩鄭宏輝成全他繼續為民進黨以及鄉親服務和投入，他也特別表示感謝。

陳建名表示，建設要延續，林智堅打造幸福城市的腳步不能停歇，他向黨員及支持者喊話，務必全力輔選市長與議員候選人當選，讓新竹市民感受到民進黨新竹隊、會做事團隊為民服務的誠意與執行力。

不過對於備戰新竹市長已久的鄭宏輝來說，此次放棄爭取主委一職，給外界諸多聯想。有地方人士表示，鄭宏輝競爭黨部主委一職是步險棋，若能順利當選有助布局市長選戰，但若競爭失利，未來要再挑戰任何民代一職恐將困難重重。