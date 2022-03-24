南非籍63歲雷伊玫睿（Landman Maria Elizabeth）希望留在台灣培養更多音樂人才，在協會與移民署北區宜蘭縣服務站協助下，雷伊玫睿在3月22日順利取得台灣居留證。（內政部移民署宜蘭縣服務站提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

南非籍63歲雷伊玫睿（Landman Maria Elizabeth）的一雙兒女在台灣生活多年，雷伊玫睿以外交部停留簽證來台探親，因宜萱婦幼關懷協會發掘雷女士的音樂才華，希望雷伊玫睿留在台灣培養更多音樂人才，在協會與移民署北區宜蘭縣服務站協助下，雷伊玫睿在3月22日順利取得台灣居留證。

雷伊玫睿畢業於南非比勒陀利亞學院音樂系，曾任兒童合唱團主任、學校音樂教師及合唱總監，在南非時更與當地著名的誇祖魯納塔爾青年合唱團合作演出。她的一雙兒女在台灣生活多年，兒子雷德默也已歸化取得台灣身分證，雷伊玫睿非常喜歡台灣文化和美食，也想將畢生所學音樂素養教導給更多新住民孩子。

社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會協助雷伊玫睿擔任新住民兒童歌舞劇班的音樂總監，雷伊玫睿投入音樂志工行列也5年了，希望指導歌舞劇班的學童提升演出水準，更能讓孩子拓展國際視野。

移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站積極主動提供相關資訊，並依據「外國專業人才延攬及僱用法」，協助雷伊玫睿以專業人才的身分留台，終於在3月22日取得台灣居留證，一圓留台夢。

雷伊玫睿開心分享取得居留證的喜悅，並感動的表示，因為南非當地的關係，很多文件都取得不易，幸好有宜萱協會與移民署的協助，讓她獲得相關訊息及所需文件，終於順利取得居留證。

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，恭喜雷伊玫睿順利取得居留證，能夠將所學奉獻給宜蘭，指導培育更多的音樂藝術人才。此外針對外國特定專業人才來台、留台措施，政府也有相關放寬措施，希望透過政策的開放，讓更多外國專業優秀人才進來台灣，留在台灣。