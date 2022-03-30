蔡英文總統今晚出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）2022謝年飯；總統承諾，她了解企業對能源供應穩定和韌性的信心非常重要。她向各位保證，會盡全力穩定電力供應。在邁向永續和再生能源轉型之際，也會進一步強化能源基礎設施。

總統強調，相信創新務實的合作方式，能使台美在洽簽雙邊互惠的貿易協定上，取得實質進展。

總統以英文致詞指出，70多年來，美國商會致力推動台灣經濟發展，建立台灣與美國及國際商業社群的連結，我代表今晚出席的同仁們，感謝台灣美國商會為讓台灣更好所做的一切。

她說，也要藉這個機會恭喜施立成（Vincent Shih）先生在今年1月就任台灣美國商會會長，施會長多次參與商會赴華府的「叩門之旅」，相信在施會長的帶領下，美國商會將持續強化台美經貿夥伴關係。

她說，去年夏天台灣面臨自COVID-19爆發以來最嚴峻的一波疫情，防疫措施影響了大家的日常生活和經濟。

但幸好有國人同胞的合作，以及美國、日本和歐洲許多國家及時捐贈疫苗，度過這波和隨後幾波疫情。

她指出，面對艱困挑戰，台灣不僅向世界展現力量和韌性，也讓經濟穩步向前。

她說，去年臺灣的經濟成長率達6.45％，創下11年來新高，美國商會最新發布的「2022年商業景氣調查」顯示，超過8成受訪的會員樂觀看待臺灣今年及未來3年的經濟前景。

她說，感謝各位對台灣經濟和我們努力強化台灣全球競爭力的信心。

總統指出，人才是台灣經濟動能的基礎。因此致力透過跨產學合作培養新世代人才。在通過《產學創新條例》後，在台灣四所重點大學成立半導體學院。很高興看到這四所學院都已啟動運作。這種合作方式是台灣半導體產業的里程碑，也可做為其他產業人才發展的參考模式。

總統說，從新興科技到數位經濟，從醫療到生技和製造業，協助企業提升產能和競爭力，以確保未來成長與發展。

她說，台灣和全球企業都愈來愈重視資訊安全，因此政府密切合作，保護個資、企業網路和通信系統，免受最新的網路安全威脅；也努力改善投資環境。過程中有賴美國商會分享第一線的回饋與見解。

總統說，去年12月的公投，再次確定台灣加入CPTPP，並擴大參與全球貿易的決心。政府已為此做好充分的準備，讓台灣的政策和法規符合CPTPP會員國高規格的標準。在努力提升競爭力的同時，也了解當前面臨的全球挑戰。

她說，在多變的國際局勢中，合作對於確保集體安全的重要性更勝以往。威權政權的經濟脅迫和俄羅斯入侵烏克蘭提醒全世界，全球政治經濟秩序正面臨前所未有的挑戰。

她說，台灣已經準備好，也願意在國際社會因應這些危機的努力上扮演有意義的角色。在強化供應鏈和因應計畫之際，將持續與理念相近的國家合作，以深化民主制度，維護區域安全，促進經濟共同發展；相信台美的永續夥伴關係可以成為克服當前挑戰的關鍵力量。美國的印太戰略為區域夥伴加強安全及發展合作提供了重要的架構。

總統說，過去一年，因為堅若磐石的雙邊關係，以及無數人不斷努力，台美除了安全合作外，台美經貿關係也越來越緊密。台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）在睽違5年之後，去年6月重啟會談，反映了雙邊對深化經濟合作的新承諾。

總統說，去年11月接續召開第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），確定未來合作和資訊共享的新領域。

去年12月也建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），促進發展商業計畫，並鞏固關鍵供應鏈。

過去一年，台灣與美國各州的經貿交流日益熱絡，蒙大拿州在台北重設商務辦事處，新墨西哥州也設立了辦事處。

她說，為深化合作，分別與新墨西哥州及亞利桑納州簽署經貿合作瞭解備忘錄（MOU），台積電在亞利桑那州逾百億美元建廠計畫，已吸引投資並為該地區的產業群聚奠基。雙邊私部門交流從未如此熱絡。

她說，雖然去年疫情嚴峻，台灣派出了有史以來最大的代表團參加「選擇美國投資高峰論壇」。今年下半年，中華民國對外貿易發展協會也將首次在美國舉辦台灣形象展（Taiwan Expo），協助媒合雙邊企業。

她表示，總結而言，台灣致力與美國和其他夥伴共同合作，以確保印太區域的穩定及繁榮；希望透過共同努力，協助強化以規則為基礎的國際經貿制度，並加速全面經濟復甦。政府也期盼與美國商會持續合作，增進台美雙邊貿易及投資夥伴關係。

隨後，總統與「台灣美國商會」施立成會長、「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）共同舉杯祝賀，見證台美堅實情誼，美國國務院參事官裘勒特（Derek Chollet）及商務部部長顧問Arun Venkataraman亦透過預錄影片致詞，表達祝賀之意。

今晚包括、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及相關部會首長等亦出席是項活動。