為強化台灣人才的國競競爭力，宏碁資訊（6811）日前宣布加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，與百家企業承諾共同推動人才永續培育，並以六大指標作為行動宣言指引，持續創造多元包容的友善職場，留才、育才、惜才，培育具國際前瞻視野的永續人才，攜手為台灣社會持續蓄積人力資本。

宏碁資訊受惠於後疫情時代下的數位轉型驅動力，企業對雲端及資訊服務的需求持續攀升，去年度營收62億元、稅後淨利2.83億元，雙創歷年新高。稅後每股盈餘（EPS）7.79元，公司擬將配發每股現金股利5.5元，配息率逾七成。

營運持穩增長之際，宏碁資訊相信人才是企業競爭決勝關鍵。宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊除運用科技協助企業數位轉型與永續發展，更將人才視為公司最重要的資產。宏碁資訊響應ESG永續目標，提供員工多元教育機會與宏觀的全球舞台，結合營運策略發展，完善員工的職涯發展同時，也為自身奠定持續創新的基礎。

企業未來的營運成長動能都將與組織的持續發展、人力資源的永續投入與社會參與密不可分。TALENT, in Taiwan的六大指標作為行動宣言指引，包括意義與價值、多元與包容、組織溝通、獎酬激勵、身心健康及人才成長，宏碁資訊亦承諾透過「具競爭力的人才發展策略」、「創造多元友善的職場環境」、「落實信任與尊重」，結合追求卓越與王道的企業文化，讓公司的每個人都得以在職涯發展中，釋放潛能，在資訊服務產業蓄積能量，實現自我價值。