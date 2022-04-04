美國最大銀行摩根大通（JP Morgan）執行長迪蒙（Jamie Dimon）在年度股東信談論美國經濟復甦、高通膨和升息，以及俄烏戰爭等重大議題，他並樂觀預期美國經濟復甦可輕鬆延續至2023年。

迪蒙表示，美國經濟自疫情反彈、高通膨與伴隨的高利率，以及俄烏交戰和人道危機，這三股力量可能重塑未來數十年的全球樣貌。

迪蒙指出，美國在疫情期間大手筆刺激經濟，美國可能需要加速升息，俄烏交戰與西方制裁，上述事件單獨來看皆是獨一無二，帶來前所未見的情況，三者的影響力可能加重未來的風險。

儘管如此，迪蒙依然相信美國經濟仍走在復甦軌道，美國經濟繁榮將能輕鬆延續至2023年。

他在信中寫道，俄烏戰火與西方制裁俄國，最輕微的情況是減緩全球復甦步伐，然而戰爭會如何發展、對供應鏈的衝擊，特別是能源供應方面，種種不確定性可能輕易讓狀況惡化。

迪蒙稱摩根大通並不擔心對俄羅斯的直接曝險，不過摩根大通可能因此面臨約10億美元損失。

迪蒙指出，摩根大通經濟學家預期，高度倚重俄國供應能源的歐元區，2022年經濟約成長2％，相較於先前預估的成長4.5％，同期美國經濟預估擴張2.5％，相較於原先預期的上升3％。

迪蒙表示，疫情爆發後聯準會與美國政府大刀闊斧支撐經濟是正確之舉，這些決策奏效，但量化寬鬆與財政刺激或許太多，也持續太久。

迪蒙指出，美國經濟復甦力道越強，隨後的利率水準也越高（可能遠遠高於市場預期），並伴隨更大幅度的量化緊縮。若聯準會正確行動，美國將享有多年經濟成長，通膨最終也會回落。儘管過程會出現市場動盪，只要不危及實質經濟，這些紛擾也不足為懼。