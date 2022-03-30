宜蘭縣衛生局公布外縣市確診者的宜蘭縣足跡。（宜蘭縣衛生局提供／李忠一宜蘭傳真）

桃園一名舞蹈老師在宜蘭縣羅東國中與舞蹈教室兼課，孰料染疫確診，另有2名染疫舞蹈老師則是在潛伏期內未到校兼課，宜蘭縣衛生局今天（30日）安排全校師生在校內篩檢，所幸舞蹈老師所教的3個班級學生PCR結果均為陰性，但羅東國中匡列40名學生、舞蹈教室28名學生居家隔離。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣今天沒有確診個案，但有外縣市確診的足跡，案23258是桃園市20多歲的女性，是羅東國中兼任的舞蹈老師，每星期都會到校上課，該案接到助教（案23275）確診消息後，自行買快篩採檢後陽性，經PCR確診，Ct值13.1。

衛生局表示，案23258每周二、四、五會到宜蘭上課，昨晚確診；而另一名女老師今早確診，但尚未列案號，尚未列案號者因帶羅東國中學生到南部比賽，近一周沒到學校上課；另外，案23275也是近十天沒到學校上課。

衛生局公布案23258與尚未列案號者足跡，案23258曾在3月22、24、25、29日到宜蘭市宜中路「喜姆比舞蹈藝想空間」上課，3月22日下午1時15分至1時20分到員山鄉菓風糖果工房；尚未列案號者則在3月22日傍晚6時20分至晚間8時、3月24日下午5時30分至晚間7時30分到宜蘭市女中路「武淵堂足體養身宜蘭親子館」。

衛生局表示，確診個案主要帶領的3個班級，快篩與PCR結果皆為陰性，羅東國中匡列40名學生，舞蹈教室匡列28名學生居家隔離，羅東國中也預防性停課10天。